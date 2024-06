Décès à 86 ans de Jerry West, joueur emblématique de la NBA

Personnage tourmenté qui fut poursuivi toute sa vie par la dépression, Jerry West, décédé mercredi à 86 ans, a marqué la NBA grâce à son talent de scoreur. Au point de servir de modèle au logo officiel de la ligue à partir de 1969.

Il était l'"incarnation de l'excellence du basket", a affirmé le club des Los Angeles Clippers, qu'il avait rejoint en 2017 comme consultant. Le commissionnaire de la NBA Adam Silver a salué un "génie du basket" et "une figure majeure de notre ligue depuis plus de 60 ans".



Il termina sa carrière à plus de 27 points de moyenne à une époque où le tir à 3 points n'existait pas. Recruté en 1960 par les Lakers, qui venaient de déménager de Minneapolis à Los Angeles, il forma un duo flamboyant avec Elgin Baylor. Mais à 6 reprises, ses espoirs se fracassèrent sur l'invincible équipe de Boston de Bill Russell.

Jerry West est devenu une icône de l'histoire de la NBA. [AFP - PATRICK T. FALLON]

Le logo de la NBA

En 1969 la NBA créa son logo actuel, silhouette de Jerry West, inspiré d'une photographie du champion au dribble lors d'un match. Après les Celtics, les New York Knicks devinrent ses grands rivaux lors de 3 finales en 4 ans au début des années 1970. A la 2e (sa 8e au total!), West souleva enfin le trophée tant convoité.

afp/bur