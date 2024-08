De l'or et du bronze pour les relais suisses

La délégation suisse a décroché deux nouvelles médailles aux hampionnats d'Europe en Hongrie. Le relais dames s'est paré d'or alors que son homologue masculin a obtenu du bronze.

Côté féminin, le trio composé par Inès Berger, Natalia Gemperle et Simona Aebersold a devancé la Norvège et la Suède. Simona Aebersold a ainsi remporté une troisième médaille après l'or en distance moyenne et l'argent en distance longue.

Daniel Hubmann, Fabian Aebersold et Joey Hadorn ont, eux, fini en troisième position derrière la Norvège et la Suède. La Suisse a ainsi remporté 6 médailles au total durant ces compétitions.

ats/bao