Chiara Tamburlini remporte l'ordre du mérite

Chiara Tamburlini a remporté en Arabie saoudite l’ordre du mérite du Ladies European Tour. Un titre historique pour le golf suisse qui vient couronner une année exceptionnelle.

Il reste encore un tournoi à disputer en 2024, fin novembre en Andalousie, mais la Saint-Galloise de 24 ans ne peut plus être rattrapée par ses poursuivantes au classement. En tant que débutante et après avoir terminé ses études à l’University of Mississippi, la joueuse de Niederbüren a gagné une exemption de 6 ans sur le Ladies European Tour. Elle aura moins de pression en cas d’accession au prestigieux LPGA Tour.

Chiara Tamburlini tentera d’ailleurs de rejoindre Albane Valenzuela et Morgane Métraux sur le Tour US à l’occasion de la finale des qualifications, début décembre.

A l’Aramco Team Series de Riyadh, Tamburlini a obtenu une 2e victoire d’équipe consécutive (après Shenzhen début octobre) et son dixième top-10 individuel de l’année. Elle a décroché 3 titres cette année et est passée de la 447e à la 69e place mondiale en seulement 9 mois.