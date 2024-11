Capela et George battus

Clint Capela et Kyshawn George ont tous deux connu la défaite en NBA. Le Genevois et les Hawks ont été battus 136-122 à Chicago, alors que le Valaisan et les Wizards ont essuyé face à Boston (108-96) leur 10e revers consécutif.

Clint Capela a signé son meilleur total de la saison avec ses 21 points. Auteur également de 11 rebonds pour son troisième double double d'affilée, l'intérieur genevois, qui a rentré 10 de ses 14 tirs, n'avait jusqu'ici atteint qu'une fois les 20 points, face à... Chicago le 9 novembre. Capela a terminé cette partie avec un différentiel de -6 en 27 minutes passées sur le parquet. Mais les Hawks n'ont pas trouvé la solution en défense face à des Bulls très adroits (57% au tir, avec un 19/43 à 3 points). 3 points pour George Avec désormais 10 défaites pour 7 victoires, Atlanta reste dans le top-10 de la Conférence Est. Lanterne rouge de cette Conférence, Washington a pour sa part subi vendredi sa 12e défaite en 14 parties. Les Wizards y ont pourtant cru jusqu'au bout face à Boston. Kyshawn George est resté discret, comme lors de ses deux matches précédents. Le débutant valaisan a néanmoins rentré un tir à 3 points. Il a également capté 3 rebonds en 19'03 de temps de jeu. ats/btro