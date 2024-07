Buemi termine troisième à Londres

Sébastien Buemi a pris la 3e place de la première course de l'E-Prix de Londres. Le Vaudois a été devancé par le vainqueur allemand Pascal Wehrlein et le Néo-Zélandais Mitch Evans.

Lors de l'avant-dernière course de la saison, Sébastien Buemi s'est classé pour la deuxième fois parmi les trois premiers. En début de saison, à la mi-janvier à Mexico, Buemi avait même pris la 2e place.

Mortara 5e, Müller 6e

Les pilotes suisses se sont magnifiquement comportés à Londres. Derrière Buemi, Edoardo Mortara (5e) et Nico Müller (6e) ont réussi de belles courses.

Le Championnat du monde de Formule E ne sera décidé que dimanche, lors de la dernière course de la saison. Avec l'Allemand Wehrlein (180 points), les Néo-Zélandais Mitch Evans (177) et Nick Cassidy (173), les trois premiers du classement des pilotes ne sont séparés que par 7 points. Müller, Buemi et Mortara occupent respectivement les 14e, 15e et 16e places de ce classement.

