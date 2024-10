Britannia relève doublement la tête face à Team New Zealand

Le suspense est relancé dans la Coupe de l'America à Barcelone. Après quatre défaites consécutives, Britannia a remporté ses deux premières régates face à Team New Zealand et n'est plus mené que 4-2.

La cinquième manche s'est jouée avant même le départ sous le soleil espagnol. Retombés de leurs foils à quelques secondes du coup d'envoi, les Néo-Zélandais ont longtemps fait du surplace pendant que leurs adversaires filaient vers la première bouée. Ils ont rallié l'arrivée avec 1'18 de retard. Voile, Coupe de l'America, acte V: Britannia remporte son premier point contre Team New Zealand / RTS Sport / 1 min. / aujourd'hui à 16:09 Si la sixième manche a été beaucoup plus serrée (7'' d'écart au final), c'est encore grâce à un départ mieux contrôlé que les Britanniques ont pu s'imposer. Ils ont géré quasiment toute la course les 200m d'avance engrangés dès le premier bord, même si leur avantage est brièvement retombé à 50m durant le dernier bord. Voile, Coupe de l'America, acte VI: deuxième succès consécutif pour Britannia contre Team New Zealand / Voile - Coupe de l'America / 2 min. / aujourd'hui à 14:00 A trois succès de la victoire Jusqu'à mercredi, les Néo-Zélandais avaient réalisé une démonstration de force. Lundi, leur AC57 rouge et noir avait remporté une quatrième manche consécutive face à Ineos Britannia. Les doubles tenants du titre restent donc à trois succès de l'aiguière d'argent. ats/btro