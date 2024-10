Aschwanden retire sa candidature à la présidence

L'ancien judoka Sergei Aschwanden (48 ans) ne sera pas le prochain président de Swiss Olympic. Le député PLR au Grand Conseil vaudois a retiré sa candidature faute de soutiens, a-t-il indiqué dans plusieurs médias.

Aschwanden, médaillé de bronze aux JO de Pékin en 2008, préside la Fédération suisse de judo. La course à la présidence de Swiss Olympic et donc à la succession de Jürg Stahl se jouera entre l'ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold et Markus Wolf, ancien président de Swiss-Ski.

L'élection aura lieu le vendredi 22 novembre à Ittigen, près de Berne.

ats/lper