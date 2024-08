Alinghi termine sur une autre défaite

La régate préliminaire de la Coupe de l'America n'a pas souri à Alinghi, dimanche à Barcelone. Le bateau suisse a été battu par les Italiens de Luna Rossa.

L'équipage suisse n'a pas réussi à cueillir un deuxième succès dans cette dernière répétition générale avant la Coupe Louis Vuitton, du 29 août au 7 octobre, dont le vainqueur sera désigné challenger de Team New Zealand pour la Coupe de l'America, du 12 au 27 octobre.

Le bateau barré par Arnaud Psarofaghis et Maxime Bachelin avait pourtant réussi un départ parfait, mais une grosse erreur de navigation quelques instants plus tard a complètement planté "Boat One" au milieu du parcours, permettant à l'équipage italien de refaire tout son retard. Malgré cette nouvelle défaite, l'équipage suisse a pu observer de nettes améliorations durant cette dernière course.

Seule équipe à n'avoir gagné qu'une fois dans cette régate préliminaire avec les Français d'Orient Express, Alinghi termine à la 5e et avant-dernière place du classement. Les compteurs seront toutefois remis à zéro pour la Coupe Louis Vuitton.

ats/tzing