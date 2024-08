Alinghi sous pression

Les choses sérieuses commencent dès jeudi pour Alinghi à Barcelone. L'embarcation suisse devra éviter l'élimination avant les demi-finales de la Coupe Louis Vuitton, dont le vainqueur disputera ensuite dès le 12 octobre la Coupe de l'America contre Team New Zealand.

Vainqueur du trophée en 2003 à Auckland et en 2007 à Valence, Alinghi tente à nouveau sa chance. Mais ses espoirs de succès semblent cette année plus minces: les régates préliminaires ont montré que le bateau suisse avait certaines limites. Parmi les challengers, les favoris semblent être les Italiens et les Américains.

Au total, 6 syndicats rêvent de remporter la 37e édition de la plus ancienne compétition de voile. Tous ont investi plus de 100 millions d'euros, estiment les experts. Outre le tenant néo-zélandais et les Suisses, les candidats sont américains, britanniques, italiens et français.

Contrairement au passé, la clause de nationalité est à nouveau en vigueur à bord de chaque voilier de la classe AC75. Cela signifie par exemple que les marins à bord du "BoatOne" d'Alinghi sont tous des ressortissants suisses. Lors des succès de 2003 et 2007, les marins étaient en majorité des Néo-Zélandais.

