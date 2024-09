Alinghi largement battu lors des deux premières régates

Alinghi a été nettement dominé lors des deux premiers duels des demi-finales de la Coupe Louis Vuitton. Le défi suisse a été mangé par Britannia.

Contrairement aux deux duels du Round Robin, Alinghi a bien manoeuvré lors du départ de la première régate pour prendre l'avantage, mais cela n'a pas suffi. Au final, les Helvètes ont concédé plus de 2 minutes.



Le deuxième duel a été en revanche une copie de ceux du Round Robin avec des Helvètes pénalisés pour être sortis du terrain de jeu. Quasiment à l'arrêt, ils ont même failli être disqualifiés, avant de pouvoir reprendre de la vitesse et se hisser sur leurs foils.

Luna Rossa mène également 2-0

Dans ces conditions, les Anglais ont pu contrôler la course avec une facilité déconcertante. Le skipper Arnaud Psarofaghis a paru désabusé lorsque les pénalités sont tombées et que son bateau a cessé de voler.



Alinghi tentera de faire mieux dimanche, mais c'est déjà 2-0 dans cette série au meilleur des 9 manches. Le premier à remporter 5 victoires accèdera à la finale de la Coupe Louis Vuitton Cup et rencontrera le vainqueur du duel entre les Italiens de Luna Rossa ou les Américains d'American Magic. Comme les Britanniques, les Italiens ont assumé leur rôle de favori en enlevant les deux premiers duels de la demi-finale.

