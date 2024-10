Accidenté vendredi, puis titré dimanche, Michaël Burri songe à raccrocher: "Je me suis vu partir"

Victime d'un terrible accident vendredi, Michaël Burri a remporté dimanche le Rallye International du Valais avec son copilote Gaëtan Aubry. Miraculé, il a confié à Forum ses envies de s'arrêter là. Poignant.

Michaël Burri et Gaëtan Aubry reviennent de très, très loin. Le pilote suisse et son acolyte ont enlevé leur plus belle victoire, le titre national, dimanche. Mais 48 heures auparavant, ils avaient vécu un terrible accident et avaient été héliportés à Sion. "Je vais miraculeusement bien, a confié dimanche à Forum le pilote de Belprahon. J'ai seulement eu un trauma crânien et quelques bleus sur le corps..."

Et Michaël Burri de reprendre: "J'ai mal compris une note de mon copilote et mal évalué un virage. Nous sommes tombés dans un ravin de 600 mètres de long et avons effectué une centaine de tonneaux. Cela ne s'arrêtait plus!"

Cet effroyable accident a bouleversé le pilote de 36 ans, qui affirme songer désormais à raccrocher son casque. "J'ai cru que j'allais partir, j'ai senti que je n'étais plus là, souffle-t-il. Cet accident a demandé un effort surhumain au corps pour tenir en vie durant ces tonneaux... Je suis papa de 2 magnifiques enfants, je dois encore m'occuper de ma famille..."

Malgré l'événement de vendredi, Michaël Burri retient la fierté du titre connu dimanche. "C'est un grand sacre, sur les traces de mon papa qui l'a enlevé plusieurs fois, sourit-il. Je suis le premier "fils de" à l'obtenir... C'est beau après beaucoup de travail et des années de galère."

Nul doute que ranger son casque après un tel exploit ne serait pas incongru.

