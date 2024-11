Verstappen retrouve la victoire, Ferrari enchaîne et du changement chez Sauber

GP du Mexique (#20), course: Sainz (ESP) s'impose devant Norris (GBR) et Leclerc (MON) / Automobilisme / 7 min. / le 27 octobre 2024

Bis repetita au Mexique! A nouveau face à face, Lando Norris et Max Verstappen ont permis à Carlos Sainz et Ferrari de remporter le Grand Prix sur les terres de Sergio Perez, un 2e succès consécutif pour la Scuderia.

Épargné à Austin alors que ses manœuvres de défense étaient très limites, Verstappen a cette fois-ci poussé le bouchon beaucoup trop loin, poussant Norris à deux reprises en dehors de la piste. Cette fois-ci, les commissaires de course n'ont pas fait dans le détail et ont puni le triple champion du monde de... 20 secondes de pénalité! Une pénalité qui a relégué le Néerlandais à la 6e place de ce GP, tandis que Norris a pu prendre la 2e et reprendre quelques points au général.