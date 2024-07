Première victoire pour Piastri et doublé pour McLaren

"Je rêvais d'être sur la plus haute marche du podium depuis enfant. Cela a été un peu compliqué à la fin, mais je m'étais mis dans la bonne position en prenant la tête au départ", a déclaré le vainqueur australien, qui dispute à 23 ans sa 2e saison en F1. "Superbe journée pour nous en tant qu'équipe. C'est la principale raison pour laquelle je suis heureux. Oscar a pris un meilleur départ et il mérite sa victoire", a déclaré Norris. Et sur le fait d'avoir laissé repasser son coéquipier? "L'équipe m'a dit de le faire, alors je l'ai fait." Mais il a quand même fallu que les messages radio se fassent insistants...