McLaren revient fort, Red Bull doute et Verstappen ne gagne plus

GP de Belgique (#14): George Russell (GBR) remporte la course mais est disqualifié, Hamilton (USA) est désigné vainqueur / Automobilisme / 2 min. / le 28 juillet 2024

Un autre Grand Prix à rebondissements! Dans une course où les stratégies des écuries ont fait la différence, c'est Georges Russell qui en est sorti gagnant. Après ne s'être arrêté qu'à une seule reprise, l'ancien pilote Williams est parvenu à résister aux retours tonitruants de Lewis Hamilton et Lando Norris, qui ont respectivement terminé à 0''525 et 1''173 du vainqueur. Du moins c'est ce qu'on croyait. Le Britannique pensait effectivement bien avoir remporté le 3e GP de sa carrière, mais c'était sans compter la vérification de sa monoplace par les commissaires de course, qui ont découvert que la Mercedes était trop légère... de 1,5 kilos. Disqualifié, il a donc laissé la victoire à son coéquipier Lewis Hamilton, qui a fêté son 104e succès en Formule 1. Charles Leclerc a pris une belle 3e place devant Max Verstappen, auteur d'une fantastique remontée après sa pénalité sur la grille.

Après une année à la tête d'Alpine, Bruno Famin quitte déjà son poste. L'ingénieur restera néanmoins au sein du constructeur, dans d'autres sections automobiles: "Bruno sera en charge de toutes les autres activités en sports mécaniques du Groupe Renault à Viry-Châtillon" a annoncé l'écurie. Le Français a déjà été remplacé par le Britannique Oliver Oakes, 36 ans. Le remue-ménage continue donc du côté d'Alpine depuis le retour en F1 de Flavio Briatore.

Ejecté de Ferrari suite à l'annonce de l'arrivée de Lewis Hamilton, Carlos Sainz a mis du temps avant d'annoncer sa prochaine équipe. C'est désormais officiel, le pilote espagnol rebondira chez Williams aux côtés d'Alexander Albon. Un coup dur pour le Madrilène qui a réalisé de bonnes performances avec Ferrari avec notamment 3 victoires. Logan Sargeant, quant à lui, quittera donc Williams à la fin de la saison.

Le projet Audi continue de prendre forme. Après l'annonce du retour de Mattia Binotto dans le monde de la F1 en tant que responsable du projet F1 du constructeur allemand, c'est un nouveau nom qui arrive dans l'écurie qui sera basée à Hinwil. Jonathan Wheathley quittera en effet Red Bull à la fin de la saison 2024 après 18 années au sein de l'écurie autrichienne. « Nous avons une relation longue et fructueuse avec Jonathan, depuis plus de 18 ans, a déclaré Christian Horner, directeur général et d’équipe de Red Bull. Sa contribution à six titres de champion du monde des constructeurs et à sept titres de champion du monde des pilotes, d’abord en tant que directeur d’équipe, puis en tant que directeur sportif, restera à jamais un jalon dans l’histoire de notre équipe. »