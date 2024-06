Leclerc s'impose à la maison, Verstappen prend le large et Ocon quitte Alpine

Enfin! Charles Leclerc est parvenu à remporter "son" Grand Prix de Monaco. Le Monégasque a dominé le week-end en Principauté en terminant 1er lors de deux des trois séances d'essais libres, en prenant la pole et donc en gagnant la course. Leclerc n'a jamais été inquiété par Oscar Piastri et Carlos Sainz, qui ont complété le podium.

GP de Monaco (#8): victoire à domicile pour Charles Leclerc (MON) / Automobilisme / 3 min. / le 26 mai 2024

Un départ mouvementé

Le début de course a été animé à Monaco, deux accidents ayant eu lieu lors des premiers tours causant les abandons de Sergio Perez et des deux Haas de Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen.

Avant que Esteban Ocon ne décide de monter sur la voiture de son coéquipier Pierre Gasly... Ocon a dû s'arrêter et Gasly a terminé à la 10e place ce qui a rapporté un petit point à Alpine. Un accident qui allait avoir des conséquences chez l'écurie française...

Le calendrier 2025 est disponible

Alors que la saison 2024 a commencé il y a quelques semaines, c'est le calendrier de la saison 2025 qui a déjà été dévoilé par la FIA! Tout comme la saison actuelle, la saison prochaine comptera 24 Grand Prix, débutant en Australie pour la 1re fois depuis 2019 et terminant, comme à l'accoutumée, a Abou Dhabi.