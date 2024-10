Lando Norris partira en pole position

Le Britannique Lando Norris, actuellement 2e au championnat du monde de Formule 1, partira en pole position du Grand Prix des Etats-Unis devant le leader au général Max Verstappen.

Sur le Circuit des Amériques, Norris a décroché sa 7e pole position cette saison à l'issue "probablement du plus beau tour de [sa] carrière". "C'était un tour magnifique, je ne pouvais pas aller plus vite", a savouré le pilote McLaren. "Nous avons été en retrait tout le week-end, nous n'avions pas le rythme de Ferrari et de Red Bull (...), j'ai peut-être eu de la chance, mais je prends ça", a aussi dit le poleman.

Il s'élancera devant son rival au général Verstappen, qui le distance de 54 points au championnat. Bien placé pour décrocher la pole position, le Néerlandais de chez Red Bull n'a pas pu terminer son dernier tour rapide, la faute à la sortie de piste du Britannique George Russell en toute fin de qualifications et qui l'a obligé à ralentir.

La deuxième ligne sera 100% Ferrari avec l'Espagnol Carlos Sainz, 3e, devant son coéquipier monégasque Charles Leclerc. La troisième ligne reviendra à l'Australien Oscar Piastri, 5e et Russell, qui se classe tout de même 6e en dépit de son accident.

afp/bur