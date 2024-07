Hamilton retrouve la victoire et Russell profite des erreurs de Verstappen et Norris

A Barcelone, Max Verstappen a dominé la course et ce pour la 3e année consécutive. Le Néerlandais, qui s'était qualifié deuxième derrière Lando Norris, s'est finalement imposé avec un peu plus de 2 secondes d'avance sur le Britannique. Ce week-end a également été fructueux pour Mercedes avec la 3e place de Lewis Hamilton et la 4e de George Russell.

GP d'Espagne (#11): Verstappen s'adjuge l'épreuve sans forcer / Automobilisme / 4 min. / le 23 juin 2024

Un retour en F1 qui fait débat

L'écurie Alpine a annoncé par l'intermédiaire du directeur général du groupe Renault, la nomination de l'ex-exclu à vie de la F1 Flavio Briatore comme directeur conseiller de sa division Formule 1. En d'autres termes, cela veut dire que l'Italien de 74 ans prend les commandes de l'écurie.

Ce serait trop long de vous dire ici tout ce qu'a fait Flavio Briatore dans toute sa carrière en Formule 1, mais si l'on devait retenir deux choses, ce serait sans doute les suivantes: il a créé l'écurie Benetton et a mené Michael Schumacher à ses deux premiers titres de champion du monde. Ça, c'est pour le bien. Pour le moins bien, il a été au coeur d'un immense scandale au Grand Prix de Singapour en 2008, dans lequel il avait demandé à son pilote Nelsinho Piquet de foncer dans un mur pour permettre à son autre pilote, Fernando Alonso, de rentrer aux stands et de remporter le Grand Prix.

Cette mascarade lui avait valu une exclusion à vie de la Formule 1 avant que la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) ne se rétracte. Quoiqu'il en soit, ce retour dans le monde de la F1 va assurément faire parler de lui.

Leclerc porteur de la flamme olympique à Monaco

La flamme olympique, qui tourne en France avant son étape finale à Paris pour le début des JO (26 juillet), a fait une petite escale dans la principauté de Monaco, l'occasion pour le Monégasque Charles Leclerc de la porter: "Je suis sincèrement très honoré d'avoir été choisi parmi les athlètes pour porter la flamme olympique. C'est un immense honneur pour moi, car les valeurs du sport et des JO quant au respect et aux efforts pour travailler dur sont très importantes pour moi. C'est incroyable!" s'est exclamé Charles Leclerc au micro d'Olympics.com.