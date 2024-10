Ferrari s'impose à domicile, Norris revient sur Verstappen et Ricciardo quitte la F1

F1, GP d’Azerbaïdjan: Piastri (AUS) gagne à Baku / Sport dimanche / 1 min. / le 15 septembre 2024

Oscar Piastri est sorti vainqueur d'un Grand Prix mouvementé à Baku. Parti en 2e position derrière Charles Leclerc, l'Australien a attendu le 21e tour pour dépasser le Monégasque et ne plus lâcher sa 1re place. Son dépassement pourrait d'ailleurs être considéré comme un des tous beaux de la saison, lui qui a littéralement plongé à l'intérieur du 1er virage pour surprendre Leclerc.

Derrière l'Australien, la bataille pour le podium a fait rage entre Leclerc, Carlos Sainz et Sergio Perez. Finalement, aucun des deux derniers cités n'a terminé sur le podium, l'Espagnol et le Mexicain rentrant ensemble dans le mur dans les derniers tours! C'est Georges Russell qui a profité de l'aubaine pour monter sur la boîte.

Non-prolongé par Haas et toujours sans contrat pour la saison prochaine, Kevin Magnussen n'a pas marqué des points en Italie. En effet, après un accrochage avec Pierre Gasly, le Danois a perdu 2 points sur sa licence lui faisant atteindre la limite des points de pénalité et lui valant, par conséquent, une suspension pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est Ollie Bearman, le futur remplaçant de Magnussen, qui s'est retrouvé au volant de la Haas à Bakou et le jeune anglais a inscrit un point avec une belle 10e place.

Après près de 20 de bons et loyaux services, Adrian Newey va quitter Red Bull. L'ingénieur s'est engagé avec Aston Martin et gagnera, selon plusieurs médias, près de 30 millions par an. Lawrence Stroll, propriétaire de l'écurie anglaise et père de Lance Stroll, a réalisé un grand coup en attirant l'Anglais de 65 ans et compte bien donner à Newey les clés du projet Aston Martin.