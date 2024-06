Fabrice Jaton et Luc Domenjoz expliquent comment fonctionne un volant de Formule 1

Fabrice Jaton, commentateur de la Formule 1 sur la RTS, et Luc Domenjoz, consultant, profitent que la F1 pose ses valises en Europe pour décrypter les volants de ces voitures de course.

Il n'est pas simple d'expliquer comment fonctionne ce bijou de technologie, chaque écurie construisant son propre volant, il est même difficile pour les pilotes changeant d'équipe de s'y adapter. "On dit qu'il existe environ 240 commandes différentes sur un volant de Formule 1, raconte Luc Domenjoz. Il est difficile de savoir combien coûte réellement un volant puisque chaque écurie fabrique le sien mais on estime le prix entre 50 et 80'000 francs" ajoute-t-il.

