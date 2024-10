Doublé Ferrari à Austin, Charles Leclerc victorieux devant Carlos Sainz

Ferrari a réussi le doublé à Austin lors du Grand Prix de F1 des USA, 18e manche de la saison. Charles Leclerc a devancé Carlos Sainz pour signer sa 8e victoire.

Le champion en titre Max Verstappen, leader au classement, a terminé à la 3e place après avoir résisté pendant plus de 20 tours à la pression de son challenger au classement, Lando Norris, qui a écopé d'une pénalité de 5 secondes en toute fin de course. En pole avec Verstappen à ses côtés sur la 1re ligne, Norris a cédé la tête dès le 1er virage, Verstappen s'est engouffré, de même que les 2 Ferraris et Norris n'était plus que 4e.

En tête, le Monégasque Charles Leclerc a pris ses aises. Au 25e tour, lorsque Verstappen est rentré aux stands pour changer de pneus, son avance avait déjà augmenté de plus de 11 secondes. Leclerc n'a jamais tremblé pour remporter sa 8e victoire, la 3e de la saison après Monaco et l'Italie, avec 8''5 d'avance sur son coéquipier Sainz, qui a permis à Ferrari de fêter son 2e doublé de la saison. Fin mars, en Australie, c'est l'Espagnol qui avait pris le dessus.

Verstappen 3e après la pénalité de Norris

Verstappen a pu compléter le podium. Il a certes été devancé par Norris dans les derniers tours, mais le Britannique a reçu une pénalité de 5 secondes pour une manoeuvre de dépassement incorrecte. Au classement du Championnat du monde, Verstappen, qui avait remporté la course de sprint la veille, a porté son avance sur son 1er poursuivant à 57 points. Il reste encore 5 Grands Prix et 2 sprints à disputer d'ici la fin de la saison.

afp/bur