Cadillac obtient le feu vert

Après de longues négociations, la Formule 1 ouvre la voie à l'arrivée de Cadillac, filiale de General Motors. Elle deviendra la onzième écurie du paddock à partir de 2026.

Le groupe américain Liberty Media, propriétaire de la F1, a annoncé lundi qu'un accord de principe avait été trouvé avec le constructeur américain. Dans un premier temps, Cadillac sera présent avec sa propre écurie dès la saison 2026, puis General Motors devrait également construire des moteurs de Formule 1 dans le futur.

La Fédération internationale de l'automobile (FIA) s'était déjà prononcée au début de l'année en faveur de l'entrée du projet américain, dont le chef de file est l'ex-pilote Michael Andretti. Les dix écuries actuelles du championnat du monde s'étaient toutefois longtemps opposées à l'arrivée d'un nouveau concurrent.

La nouvelle équipe a construit une usine de course à Silverstone, en Angleterre, sous la direction de Michael Andretti et a recruté du personnel expérimenté. Ferrari et Honda seront les principaux fournisseurs de moteurs au lancement du projet en 2026.

ats/adav