Yaroslava Mahuchikh fait tomber le record du monde de saut en hauteur

A noter encore la magnifique performance sur le 800 m messieurs. L'Algérien Djamel Sedjati (1'41''56) a dominé le Kényan Emmanuel Wanyonyi (1'41''58) et le Français Gabriel Tual (1'41''61). Le trio a réussi les 9e, 10e et 11e meilleures performances de tous les temps. Seuls David Rudisha et Wilson Kipketer sont allés plus vite.