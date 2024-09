Un trio suisse pour les finales à Bruxelles

Dominic Lobalu sur 5000m et Simon Ehammer à la longueur tenteront de briller vendredi soir à Bruxelles lors de la finale de la Diamond League. Samedi soir, c'est Angelica Moser qui sera en lice.

Les 4es des derniers JO chercheront un dernier résultat positif et pourquoi pas un bonus financier non négligeable. Pour rappel, les places sur le podium rapportent respectivement 30'000, 12'000 et 7'000 dollars.

Vainqueur de la finale l'an dernier à Eugene, Ehammer vise encore le haut du classement. Mais il faudra certainement franchir 8m15 pour aller titiller les meilleurs du monde, emmenés par le Grec Miltiadis Tentoglou.

Lobalu de nouveau en forme

La semaine passée, Lobalu a dû renoncer à participer au Weltklasse pour des raisons de santé. Rétabli, le champion d'Europe du 10'000m se sent en forme. Angelica Moser, la championne d'Europe et détentrice du record de Suisse (4,88m), défiera la crème internationale avant de participer à l'événement Golden Fly à Genève.

Les finales de la Diamond League se dérouleront également à Bruxelles en 2026 alors que c'est Zurich qui accueillera celles de 2025, 2027 et 2029. Les meilleurs Suisses pourront alors participer plus facilement aux épreuves.

ats/tzing