Un retour plein de promesses pour Maude Mathys

Après une année 2023 entachée par une blessure au tendon d'Achille et une opération, Maude Mathys a fait un retour gagnant à la compétition avec un succès au Japon et une deuxième place en Chine lors des Golden Trail World Series. Mais la Vaudoise de 37 ans sait qu'elle devra encore faire preuve de patience pour retrouver son meilleur niveau.

"J'aime m'entraîner et j'aime me fixer de nouveaux objectifs. Je me dis qu'il y a toujours quelque chose qu'on a envie d'améliorer." Un large sourire illumine le visage de Maude Mathys. Même une année 2023 difficile ne saurait lui faire perdre sa motivation. "Encore aujourd'hui, même si ça ne se passe pas comme sur des roulettes, je me dis que c'est une année de transition. Et 2025, ce sera la bonne. Je trouve toujours du positif et je rebondis assez vite."

Malgré la souffrance physique inhérente aux courses de montagne, la passion est toujours bien présente. Peu importent les obstacles qui se dressent sur son chemin, chaque nouvelle saison lui apporte son lot de défis et de satisfactions. "Souvent je me dis: 'c'est bon, cette fois j'arrête'. C'est souvent pendant les courses qu'on se demande pourquoi on fait ça", rigole la Boyarde. "Mais je dois aimer souffrir. Et puis, il y a la satisfaction que j'ai à la fin d'une course, même si elle est ratée, même si je n'ai pas atteint mon objectif. Je suis fière des entraînements que j'ai faits pour y arriver. Cela me maintient aussi en bonne forme. Donc il y a toujours quelque chose de positif à garder en tête. C'est ce qui me fait aussi avancer", conclut-elle.

J'espère pouvoir courir sans douleur d'ici cet été Maude Mathys

Comme après son opération l'été dernier, où elle a su prendre son mal en patience. "Cela ne sert à rien de ronger son frein et de dire 'fait chier, je ne peux pas m'entraîner.' Personnellement, j'ai super bien vécu ma convalescence. Je crois que j'en avais besoin physiquement et psychologiquement. Surtout psychologiquement. Ça m'a fait vraiment du bien de ne plus penser à ce sport. En tout cas, au début, quand je ne pouvais rien faire. Puis après, on a envie de bouger, on a envie de transpirer. Donc je me suis vite remise à faire du vélo."

Avant, enfin, de pouvoir enfiler à nouveau ses chaussures de course. Une reprise qui s'est toutefois accompagnée de quelques doutes heureusement vite dissipés. "Lors des premiers entraînements, j'avais vraiment l'impression de recommencer en bas du bas, comme une débutante. Je me demandais vraiment comment j'allais pouvoir revenir. Mais au bout de deux ou trois semaines, j'avais déjà de bonnes sensations et des chronos qui se rapprochaient de ce que je faisais avant. Donc ça remet en confiance même si je manque encore de volume d'entraînement et que je dois composer avec des douleurs."

Car depuis son retour, Maude Mathys souffre des ischios. Un inconfort qu'elle explique par un changement de posture liée à son opération de la cheville droite. "Je ne cours plus exactement de la même manière. Je ne pose plus le pied comme avant et cela se répercute sur d'autres faiblesses. Le corps doit compenser et se réadapter. Mais je suis assez confiante. J'espère pouvoir courir sans douleur d'ici cet été."

J'ai tiré un trait sur les Jeux olympiques Maude Mathys

Si Maude Mathys se concentre cette année sur les Golden Trail World Séries, 2024 aurait également pu rimer avec Jeux olympiques. Mais hélas pour la Vaudoise, sa blessure à la cheville et les critères de sélection l'ont poussée à renoncer. "J'ai tiré un trait dessus", avoue-t-elle. "J'ai longuement hésité à revenir sur le marathon. car j'avais envie de vivre ces Jeux une fois. Mon meilleur chrono sur la distance est de 2h30. Il y a deux ans, la limite était fixée à 2h29'30 donc j'avais encore de l'espoir. Puis, ils ont abaissé les minima à 2h26'50. Pour moi, c'est un écart beaucoup trop important. En plus, avec ma blessure, j'ai perdu en vitesse, surtout sur le plat. C'était pour moi quasi impossible de me qualifier. Et puis de toute façon, maintenant, je suis hors délai pour les qualifications."

Ressent-elle quand même un pincement au coeur à quelques semaines du grand événement? "Un pincement au coeur, je ne sais pas. Je me dis que c'est dommage parce que je pense que je ne vais jamais pouvoir vivre de Jeux olympiques. Mais je vis tellement d'autres belles choses que je n'aurais pas de regrets. Je suis fière de ce que j'ai pu accomplir".

Trail: Maude Mathys est de retour au premier plan. / RTS Sport / 4 min. / hier à 18:29

Ollon, Floriane Galaud