Un plateau relevé à Athletissima

Athletissima réunira le podium complet du 400m des JO. Quincy Hall, Matthew Hudson-Smith et Muzala Samukonga courront à Lausanne le 22 août. Le nouveau champion olympique du 1500m, l'Américain Cole Hocker, sera aussi de la partie.

L’Américain Quincy Hall, au terme d’un finish impressionnant, a réalisé à Paris le 5e chrono de l'histoire en 43’’40, coiffant sur le fil le Britannique Matthew Hudson-Smith, qui a battu le record d’Europe. Les deux hommes se retrouveront à la Pontaise, ont annoncé les organisateurs d'Athletissima dans un communiqué.

Sur 1500m, le champion olympique de Tokyo Jakob Ingebrigtsen, annoncé de longue date à Lausanne, retrouvera l'un de ses "bourreaux" de Paris, le surprenant champion olympique Cole Hocker. Ce dernier a très peu couru jusqu’à présent en Ligue de Diamant.

Enfin, à la perche, le podium de Paris sera présent au complet. Derrière la superstar et recordman du monde Armand Duplantis, on retrouvera Sam Kendricks et le Grec Emmanouíl Karalís. Le concours se déroulera le 21 août à Ouchy dans le cadre d'un "city event".

