Tadesse Abraham, une trajectoire inspirante

Il est l'une des figures de proue de la délégation suisse qui participera aux Jeux olympiques 2024 (26.07-11.08). Tadesse Abraham vivra à Paris ses troisièmes Jeux et le dernier grand rendez-vous de sa formidable carrière. RTSsport a rencontré le champion lors de sa préparation et revient sur sa trajectoire inspirante.

Arrivé en Suisse il y a 20 ans avec le statut de réfugié érythréen, Abraham est reparti de presque rien. Avec l'aide de son club de coeur, le LC Uster, dont il est par ailleurs toujours membre, le coureur a franchi les difficultés les unes après les autres pour se bâtir une carrière qui impose le respect.

J'ai envie de terminer au top niveau. Je suis motivé plus que jamais. Tadesse Abraham

"Avec les records qu'il a battus pour la Suisse... il est phénoménal", lui rend notamment hommage Roger Federer. Dur au mal, travailleur, l'athlète de 41 ans a porté les couleurs suisses pour la première fois lors des Européens de Zurich en 2014, durant lesquels il prend la 9e place du marathon. La même année, il s'établit à Genève, où il vit toujours.

Deux ans plus tard, il devient champion d'Europe du semi-marathon à Amsterdam. Depuis lors, il enchaîne les performances de prestige et les records et espère poursuivre sur sa lancée jusqu'à la fin de sa dernière année en tant qu'athlète professionnel. "J'ai envie de terminer au top niveau. Je suis motivé plus que jamais. Il faut amener tout cela à Paris, profiter, prendre du plaisir et avoir la banane à la fin".

JO 2024: Tadesse Abraham en préparation pour le dernier grand rendez-vous de sa carrière / Sport dimanche / 4 min. / hier à 18:40

