Simon Ehammer et Annik Kälin en bonne position

Dominic Lobalu (25 ans) a remporté le GP de Berne couru sur 10 miles. Le coureur, qui peut désormais représenter la Suisse au niveau international, avait déjà gagné l'épreuve l'an passé. Il a couru en 47'05, soit plus d'une demi-minute plus vite qu'en 2023. Lobalu a devancé de 1'20 le multiple champion du monde de course d'orientation, Matthias Kyburz. Le coureur d'origine africaine va prochainement disputer les meetings de Diamond League d'Oslo et Stockholm, avec comme objectif le record de Suisse du 5000m détenu par Markus Ryffel depuis... 1984!

Chez les dames, la victoire est revenue à Fabienne Schlumpf en 54'31.