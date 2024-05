Sha'Carri Richardson met les choses au point

Après deux 200m "moyens" en avril, la reine du 100m Sha'Carri Richardson a brillé pour sa 1re ligne droite de la saison à Eugene en Ligue de diamant. Elle s'est imposée en 10''83.

La championne du monde en titre a surmonté un départ perfectible pour se détacher largement d'une opposition relevée et couper la ligne dans un chrono probant, avec un vent favorable d'1,5 m/s mais face aux températures fraîches de l'Oregon (environ 14 degrés),

La sprinteuse a gonflé le buste de fierté après l'arrivée, toisant la tribune pour signifier son retour aux affaires. Elle devra répéter pareille performance dans ce même stade du Hayward Field le mois prochain pour les Trials (21-30 juin), avant d'espérer briller aux Jeux olympiques de Paris dans 2 mois.

"Stressée"

"Bien sûr j'étais stressée pour ma rentrée (sur 100m), mais comme mon coach me le demande j'ai utilisé ce stress comme motivation", a-t-elle expliqué, avant de résumer ses prochaines semaines avant les Trials: "m'affûter, me concentrer, progresser pour être prête" a déclaré Richardson, qui a devancé la championne du monde du 60m en salle sainte-lucienne Julien Alfred (2e en 10''93) et la Britannique Dina Asher-Smith (3e en 10''98).

afp/bur