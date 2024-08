Retraite immédiate pour Daniela Ryf

Daniela Ryf arrête dès maintenant le sport de haut niveau. Des problèmes de santé ont contraint la Soleuroise de 37 ans à avancer sa décision.

Daniela Ryf avait prévu de mettre un terme à sa brillante carrière à la fin de cette année. "Je veux encore donner le meilleur de moi-même cette saison, gagner une grande course et profiter des courses. Avec la série T100 et les championnats du monde d'Ironman à Nice, j'ai une année passionnante devant moi avec des courses de haut niveau", écrivait-elle sur son site Internet.

"Le traitement n'a pas été aussi efficace que prévu"

Mais une inflammation du coccyx, raison de ses douleurs persistantes, oblige la quintuple championne du monde d'Ironman à changer d'avis. "J'espérais que le traitement me permettrait de participer à nouveau à des courses vers la fin de la saison, écrit Daniela Ryf sur les réseaux sociaux.

"Nous avons tout essayé, mais le traitement n'a pas été aussi efficace que prévu. J'ai certes retrouvé une forme physique solide, mais ma blessure ne me permet pas de m'entraîner avec l'ampleur et l'intensité habituelles. Il est temps de respecter les messages que m'envoie mon corps."

