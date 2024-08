Pour surfer sur la forme des JO de Paris

La 48e édition d'Athletissima aura lieu jeudi soir à la Pontaise. Les soeurs Kambundji, Simon Ehammer et Dominic Lobalu se réjouissent tous de concourir "à la maison".

Passer après la JO pourrait être synonyme de cadeau empoisonné pour les organisateurs de meetings. Parce qu'une fois le grand événement de la saison dans les livres d'histoire, les athlètes font logiquement redescendre la pression. Mais on peut voir la chose différemment en mettant en avant la forme des athlètes préparés pour avoir leur pic de performance au début du mois d'août.

Et il est évident que bon nombre d'athlètes sont encore dans une forme...olympique. On pense tout d'abord à Letsile Tebogo, champion olympique du 200m et médaillé d'argent du 4x400m, qui sera la tête d'affiche d'un 200m extrêmement relevé en fin de meeting. En l'absence du champion olympique du 100m et recordman du meeting (19''50) Noah Lyles, c'est Erriyon Knighton qui devrait challenger Tebogo. Il ne faut pas non plus oublier Fred Kerley, médaillé de bronze sur 100 m à Paris. Les Suisses Timothé Mumenthaler et William Reais tenteront eux de s'accrocher.

Les soeurs Kambundji se sentent bien

Le public lausannois peut aussi s'attendre à un très joli 100m dames avec Mujinga Kambundji. Mais la concurrence sera rude pour la Bernoise avec les Britanniques Daryll Neita et Dina Asher-Smith, l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou-Smith, la Jamaïcaine Tia Clayton et l'Américaine Tamari Davis. "Je me sens bien, a expliqué la sprinteuse de 32 ans. J'étais vraiment fatiguée la semaine passée. Je suis revenue de Paris satisfaite et ce n'est vraiment pas très difficile de se remotiver en courant à Lausanne."

Brillante en début de saison avec l'argent aux championnats d'Europe à Rome et un nouveau record de Suisse (12''40), Ditaji Kambundji espère elle aller vite durant cette fin de saison. Comme sa grande soeur, la hurdleuse de 22 ans est heureuse de ce qu'elle a accompli cette saison, malgré son élimination en demi-finales aux JO sur le 100m haies: "La préparation du début de saison avec le meeting à Ostrava et les Européens était parfaite. Après, j'ai eu des problèmes qui m'ont empêché de faire des compétitions mais pas des entraînements. Il me manquait clairement des courses dans les jambes à Paris. J'ai beaucoup pu apprendre cette saison. On voit que le niveau est très élevé et si tu arrives à 99,9%, ce n'est pas suffisant. Avec le recul, je suis fière de ce que j'ai fait et des temps que j'ai couru, surtout que je suis encore une jeune athlète."

La compétition sera là aussi féroce sur les haies. Avec ses 12''40, Kambundji possède le 7e temps des engagées, ce qui donne une indication sur la densité de la concurrence dans cette discipline.

ats/adav