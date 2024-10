Marcel Hug et Catherine Debrunner vainqueurs

Le Kényan John Korir a remporté le marathon de Chicago, l'un des six "majeurs" de la saison, en 2 heures 2 minutes et 43 secondes, succédant au palmarès au recordman du monde Kelvin Kiptum, décédé en février à 23 ans dans un accident de la route. Korir a couru les 30 premiers kilomètres au sein du groupe des favoris, avant de placer une accélération qu'aucun de ses adversaires n'a pu contrer. Il a passé la ligne avec plus d'une minute trente d'avance sur ses premiers poursuivants.