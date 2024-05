Lobalu explose le record de Suisse du 5000m

Les stars du sprint Shericka Jackson et Marcell Jacobs n'ont e pas su profiter du rendez-vous norvégien pour se rassurer. La Jamaïcaine, double championne du monde en titre du 200m, a dû se contenter d'un modeste chrono de 22''97 et d'une 5e place. Pas de podium non plus pour Marcell Jacobs. L'Italien, champion olympique du 100m, a pris la 4e place en 10''03. Il s'est certes montré bien plus rapide qu'à Ostrava en début de semaine (10''19), mais est resté loin du vainqueur Akani Simbiné (9''94).