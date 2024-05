Les Suisses en force avec 60 athlètes

Swiss Athletics a retenu 60 athlètes en vue des championnats d'Europe de Rome, qui auront lieu du 7 au 12 juin. Il s'agit d'un record. Le précédent était de 53 sélectionnés pour les Européens à Zurich en 2014.

Voici 2 ans à Munich, l'athlétisme suisse avait réussi la meilleure récolte de son histoire avec 6 médailles. Les 5 athlètes montés sur le podium en Bavière seront de la partie dans la capitale italienne.

A savoir Mujinga Kambundji (argent sur 100m et or sur 200m), Ricky Petrucciani (argent sur 400m), Ditaji Kambundji (bronze sur 100m haies), Annik Kälin (bronze en heptathlon) et Simon Ehammer (argent en décathlon). Ce dernier s'alignera au saut en longueur à Rome.

ats/pza