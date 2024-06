La Suisse en pleine ruée vers l'or

A Rome, la délégation suisse revient sur les Championnats d'Europe les plus réussis de tous les temps. Neuf médailles, dont 4 en or, témoignent de la tendance à la hausse qui se poursuit.

Les chiffres ne mentent pas. Ils témoignent d'une hausse dont le zénith a été une nouvelle fois repoussé. Munich 2022, avec ses 6 médailles, ses 14 places dans le top-8 et ce 12e rang au tableau des médailles, semblait difficile à dépasser. Deux ans plus tard, tout est bien meilleur: 9 médailles, 18 classements dans le top-8 et une 5e place au tableau des médailles.

Et ces joutes au Stadio Olimpico ont offert des exploits historiques: pour la 1re fois 4 titres individuels (jamais plus d'un jusqu'à présent), pour la 1re fois 2 médailles dans une discipline (le 200m avec Timothé Mumenthaler et William Reais), pour la 1re fois une défense de titre réussie (Mujinga Kambundji sur 200m).

Un changement de statut pour la Suisse

En l'espace de 2 décennies, la Suisse est passée du statut de "nobody" à celui de grande nation de l'athlétisme européen. Le point le plus bas a été atteint entre Munich 2002 (10 participants, une place en finale, l'argent pour André Bucher) et Helsinki 2012 (20 participants, 3 places en finale, aucune médaille). Entre 2002 et 2012, il y a eu au total 9 places de finalistes sur 4 championnats d'Europe. Le double a été atteint à Rome.

ats/bur