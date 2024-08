"L'idée est d'être véritablement au coeur de l'action"

Cette semaine à Athletissima, la RTS a effectué l'une de ses plus grosses opérations sportives de l'année. Avec une innovation majeure: une caméra sur une haie. Retrouvez notre magazine de Sport Dimanche.

Jeudi soir, sur son canapé, le spectateur en a pris plein les mirettes; des images magnifiques, du show, un spectacle grandiose. Mais à Lausanne, pendant Athletissima, la RTS a fourni un immense travail - comme chaque année - afin que l'événement de la Pontaise rayonne en mondovision. Plus de 100 collaborateurs et une trentaine de caméras ont en effet été mobilisés pour un rendez-vous qui se trouve diffusé dans 150 pays.

Avec, cet été, une innovation majeure: la pose d'une caméra sur une haie, qui a rendu encore plus spectaculaire la diffusion de cet événement. "On essaie toujours de trouver de nouvelles manières de raconter le sport et avec cette haie, on se trouve véritablement au coeur de l'action, au plus proche des athlètes", se félicite le réalisateur Yannick Krijnen.

Synchronisation parfaite

La RTS répond ainsi aux demandes de la Ligue de Diamant, "qui veut créer un show à l'Américaine" (dixit Yannick Krijnen). "C'est très intense, il y a peu répit, et cela demande une synchronisation parfaite entre tous les corps de métier", ajoute le réalisateur.

C'est un travail monumental, qui se prépare déjà bien en amont, qui a mis à l'épreuve les équipes mobilisées à la Pontaise. "Comme un athlète, j'essaie de me préparer pour l'événement, de me mettre dans une bulle, d'imaginer ce qui pourrait se passer", renchérit Yannick Krijnen. Dont l'innovation a épaté tout autour du monde.

Sujet Jérémy Riser (adaptation web: ace)