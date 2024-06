Kambundji en argent, Joseph arrache le bronze

Une heure après Simon Ehammer et sa médaille de bronze en longueur, qui a offert à la Suisse sa première médaille lors des Européens de Rome, Ditaji Kambundji et Jason Joseph en ont ajouté deux de plus. La Bernoise s'est classée 2e du 100m haies pour rafler l'argent et le Bâlois 3e du 110m haies pour prendre le bronze.

Après le bronze obtenu à Munich en 2022 en plein air et également le bronze à Istanbul en 2023 en salle, Ditaji Kambundji a encore remporté une médaille européenne à Rome. Avec son temps de 12''40, la Bernoise de 22 ans améliore son propre record suisse de 7 centièmes. Elle n'a été battue que par la Française Cyréna Samba-Mayela (12''31). Joseph en 13"43 Pour Joseph, il s'agit de sa seconde médaille européenne après l'or en salle sur 60m haies à Istanbul en 2023. Le Bâlois s'est tout de même montré déçu après sa course. Son temps de 13"43, et, il est vrai, loin de son record de Suisse de 13"07 datant de septembre 2023. La victoire est revenue à l'Italien Lorenzo Ndele Simonelli (13"05).