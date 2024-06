Jakob Ingebrigsten réussit un troisième doublé d'affilée

Troisième doublé d'affilée pour Jakob Ingebrigtsen aux Européens de Rome. Le Norvégien a dominé le 1500m, quatre jours après le 5000m. Le Suédois Armand Duplantis a lui facilement triomphé à la perche mais n'est pas parvenu à améliorer son record du monde (6m24).

A 23 ans, Ingebrigtsen devient l'athlète masculin le plus titré de l'histoire sur la scène européenne, avec six médailles d'or continentales. Il devance les Britanniques Mo Farah et Roger Black, et l'Allemand Harald Schmid, eux quintuples champions d'Europe. Avec sept couronnes européennes, dont une tout juste coiffée, le record est entre les mains de la lanceuse de disque croate Sandra Perkovic. Le champion olympique en titre du 1500m et double champion du monde en titre du 5000m s'est largement imposé en 3'31''95.

Duplantis a sans surprise triomphé à la perche. [KEYSTONE - RICCARDO DE LUCA]

A la perche masculine, Armand Duplantis a comme d'habitude écrasé la concurrence. Il aurait pu se contenter de trois sauts puisque ses 5m92 auraient suffi, mais le Suédois a passé 5m97 puis 6m10, à chaque fois du premier coup. Il a ensuite tenté d'améliorer son record du monde à 6m25, mais il n'y est pas parvenu. Dommage car son premier essai était vraiment presque parfait et la hauteur était folle avec sans doute une marge de dix bons centimètres.

Les Néerlandaises, avec la reine du tour de piste Femke Bol en dernière relayeuse, ont conservé l'or européen du relais 4x400m. Bol a pris le témoin largement en tête avant de gérer son effort tout au long du tour de piste même si ses concurrentes revenaient sur elle. Dans le 4x400 m masculin, les Belges avec le nouveau champion d'Europe du 400m Alexander Doom ont été sacrés.

