"J'ai envie d'être le premier Suisse sous les 10 secondes au 100m", s'exclame Timothé Mumenthaler

Triomphalement accueilli jeudi matin à Cointrin, quelques heures seulement après avoir bouclé les Européens de Rome avec le 4x100m, Timothé Mumenthaler était l'invité du 19:30 jeudi soir. Le nouveau champion d'Europe du 200m a pu évoquer ses projets d'avenir.

Son coach, Kevin Widmer, se dit épaté par ce que son poulain a réalisé sur la piste italienne. "C'étaient ses premiers Européens élite et faire une finale est exceptionnel, décrocher une médaille encore plus, mais alors remporter le titre, c'est vraiment magnifique! Timothé a encore 10 ans de carrière devant lui. Nous n'en sommes qu'au début..."

Des propos qui, comme ceux de ses parents, émerveillent le champion d'Europe du 200m, invité du 19:30, au cours duquel il a pu présenter sa médaille. "Elle est vraiment conséquente et je crois que c'est la plus belle que je possède", dit-il.

"Totalement inattendu"

Humble et posé, le Genevois reconnaît qu'il ne s'attendait pas à décrocher la couronne continentale. "Je savais que j'avais de quoi faire une bonne performance grâce au travail que nous avions effectué avec mon coach, reprend-il, mais remporter l'or était totalement inattendu."

Bluffant, Timothé Mumethaler (21 ans) peut d'autant plus savourer ce qu'il vient de réaliser qu'il a connu pas mal de blessures par le passé. Mais jamais il ne s'est découragé. "Oui, j'ai eu des moments compliqués, mais j'ai eu la chance d'être très bien entouré, par des personnes bienveillantes, qui ont su me remettre dans le droit chemin lors des moments de doute, apprécie celui qui n'a pas peur des sacrifices. C'est le sport d'élite qui veut ça et dès lors qu'on veut performer, il faut savoir en faire dans une carrière. Je les accepte et j'arrive à vivre et à jongler avec."

Interview avec le sprinter genevois Timothé Mumenthaler / 19h30 / 3 min. / hier à 19:30

Objectif la barre des 10''

Après avoir rendu fous les Romains, le Bernésien de coeur a d'autres objectifs. "J'ai envie de devenir le premier Suisse à passer sous les 10 secondes sur 100m, s'exclame-t-il. Pour tout sprinter qui se respecte, cette barre doit être un objectif de carrière."

En attendant, Timothé Mumenthaler va devoir remettre le bleu de travail à l'EPFL, loin des étoiles italiennes. "J'ai des examens à passer, beaucoup de stress mental et de la fatigue, sourit-il. J'espère que tout cela va bien se passer."

S'il y met la même application que sur le demi-tour de piste...

Portrait du sprinter genevois de 21 ans, et nouveau champion d'Europe du 200 mètres, Timothé Mumenthaler / 19h30 / 1 min. / hier à 19:30

