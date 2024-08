Inquiétude pour le steepleur Girma, victime d'une chute violente

Le recordman du monde éthiopien du 3'000m steeple Lamecha Girma a violemment chuté lors de la finale olympique. L'Ethiopien, immobile et visiblement inconscient, a été évacué sur une civière.

La chute impressionnante sur l'avant-dernière barrière, à un peu plus de 200m de l'arrivée, a quelque peu éclipsé la victoire du Marocain Soufiane El Bakkali (8'06"05), devenu le premier steepleur à conserver son titre olympique sur la distance depuis le Finlandais Volmari Iso-Hollo il y a quasiment 90 ans (1932, 1936).

3000m steeple, finale: le Marocain Soufiane El Bakkali est médaillé d'or / Jeux olympiques / 2 min. / hier à 19:25

Girma, en quête d'une première médaille d'or olympique éthiopienne dans la discipline, est arrivé à pleine vitesse sur la barrière alors qu'il rattrapait le groupe de tête mais sa jambe droite a heurté violemment la haie et il est tombé lourdement au sol.

Le demi-fondeur, triple vice-champion du monde et vice-champion olympique, ne bougeait plus et a été évacué quelques minutes plus tard sur une civière, sous les applaudissements du public.

afp/bao