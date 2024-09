Hug et Debrunner, une nouvelle fois une classe à part

Les Ethiopiens ont brillé dans le 50e marathon de Berlin. Milkesa Mengesha s'est imposé chez les messieurs avec un record personnel, ses compatriotes signant un quadruplé chez les dames. Sixième des Mondiaux 2023 sur la distance mythique des 42,195km, Mengesha (2h03'17) a devancé de 5 secondes le Kényan Cybrian Kotut. Son compatriote Haymanot Alew a pris la 3e place. La délégation éthiopienne a été encore plus dominante dans la course des femmes, Tigist Ketema s'imposant en 2h16'42. Elle a fait la course seule en tête durant le dernier tiers de l'épreuve, triomphant avec une confortable avance de plus de 2 minutes sur Mestawot Fikir (2e) et Bosena Mulatie (3e).