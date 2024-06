Elaine Thompson-Herah ne pourra pas faire le triplé

Elaine Thompson-Herah ne remportera pas un troisième titre olympique consécutif sur 100 m. La Jamaïcaine ne participera pas aux Jeux de Paris en raison d'une blessure à un tendon d'Achille.

"Je suis blessée et effondrée de manquer les Jeux olympiques cette année, mais en fin de compte, il s'agit de sport et ma santé passe avant tout", a écrit Thompson-Herah, 31 ans, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

La star du sprint avait déjà renoncé à participer au demi-tour de piste à Paris et ne s'était initialement inscrite que sur 100 m pour les sélections olympiques prévues du 27 au 30 juin à Kingston. Lors de sa dernière course au début du mois à New York, elle avait terminé dernière du 100 m, en 11''48.

Pas de fin de carrière en vue

Thompson-Herah avait dû être portée pour sortir de la piste et avait rejoint les vestiaires dans les bras de deux autres personnes, grimaçante. Elle a raconté qu'elle s'était immédiatement rendu compte de la gravité de sa blessure.



Malgré cette mésaventure, elle a affirmé qu'elle continuerait sa carrière de sprinteuse. "C'est un long chemin, mais je suis prête à recommencer, à continuer à travailler, à me rétablir complètement et à reprendre ma carrière sur piste".

ats/nm