Angelica Moser pulvérise le record national à la perche

Rai Benjamin a également frappé fort vendredi, dans la course la plus attendue du meeting monégasque. Le vice-champion olympique 2020 a remporté le 400m haies en 46''67, devant ses deux grands rivaux, Karsten Warholm (46''73) et Alison Dos Santos (47''18). A noter aussi la nouvelle meilleure performance mondiale de l'année de Djamel Sedjati sur 800m (1'41''46).