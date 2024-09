Angelica Moser: "Je peux aller plus haut et je vais tout faire pour obtenir une médaille olympique en 2028"

Angelica Moser, la reine de la perche suisse, l'une des athlètes les plus appréciées du pays, était la grande invitée de Sport Dimanche. La Zurichoise est revenue sur sa magnifique saison et s'est projetée vers l'avenir. Avec de grands espoirs.

Gagnante des Golden Fly Series samedi soir à Genève, Angelica Moser a conclu sa saison de la meilleure des manières, ponctuant ensuite son séjour au bout du lac par un passage à Sport Dimanche, dont elle était la grande invitée, le 22 septembre.

Au cours d'un entretien rafraîchissant, la perchiste zurichoise a jeté un coup d'oeil dans le rétroviseur de sa fabuleuse année 2024, marquée notamment par un nouveau record de Suisse (4,88m), un titre de championne d'Europe, une qualification pour la finale de la Diamond League et une 4e place aux JO de Paris. "Cela a été la meilleure saison de ma vie, je suis hyper contente", a-t-elle confié.

Puis elle a observé l'horizon, la tête remplie de rêves et d'espoirs. "J'ai hâte de continuer. Il y a plein de possibilités pour l'année prochaine. Ce n'est pas la fin du voyage. Je peux aller plus haut et je vais ensuite tout faire pour aller chercher une médaille olympique en 2028 (ndlr: à Los Angeles)".

Entretien réalisé par Brian Wakker et Elodie Crausaz (adaptation web: ace)