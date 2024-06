Angelica Moser: "Il y a bien une fois où je vais sauter plus haut"

Recordman de Suisse du saut en longueur avec un saut mesuré à 8,45 mètres, médaillé de bronze aux Mondiaux de Budapest, vainqueur d'une étape de la Ligue de Diamant en 2023, Simon Ehammer se présente comme l'un des sérieux candidats au podium lors des Jeux olympiques de Paris. Et l'Appenzellois ne cache pas ses ambitions: "L'objectif c'est 1er, 2e ou 3e, bref une médaille". Satisfait jusqu'à présent de sa saison mais jamais rassasié, sa mentalité est de toujours sauter plus loin: "Je me présente à chaque championnat avec l'intention de sauter plus loin que mon record de 8,45 mètres".