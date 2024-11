Abdi Nageeye vainqueur à New York, Fabienne Schlumpf excellente 5e

Pas de victoire suisse lors du marathon de New York dans la catégorie fauteuil. Le Thurgovien Marcel Hug (1h40'10), qui restait sur une série de 16 victoires en marathon, Jeux paralympiques de Paris compris, et la Lucernoise Manuela Schär (1h59'20) se sont classés respectivement au 4e et au 3e rangs. Pour la 1re fois, les Etats-Unis ont remporté le marathon de New York grâce à Daniel Romanchuk (1h36'31) et à Susannah Scaroni (1h48'05).