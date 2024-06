A la découverte d'Iten, la ville kényane mythique des champions de course à pied

Iten: ce nom ne vous dit peut-être rien! C'est pourtant un lieu emblématique du Kenya situé à 2400 mètres d'altitude. Cette ville regroupe de nombreux centres d'entraînement pour les coureurs à pied. Les athlètes y viennent du monde entier. Une équipe de RTSsport a eu la chance de passer 10 jours sur place pour essayer de comprendre pourquoi cet endroit est devenu la Mecque des coureurs au niveau mondial.

L'objectif était de s'immerger dans cette réalité kényane, dans cette région d'où viennent la plupart des grands champions kényans. Depuis maintenant quelques décennies, ils trustent les premières places dans les grandes compétitions, du demi-fond au marathon.

Dans ce premier reportage, nous avons suivi deux coureurs suisses, un Jurassien et un Vaudois. Pour ces deux athlètes, l'envie de course à pied s'est révélée lors de leur école de recrues. Ils veulent se donner du temps et voir s'ils arrivent à atteindre un niveau de compétition nationale pour rivaliser avec les meilleurs à l'échelle suisse. Pour y parvenir, ils ont décidé de se rendre à Iten.

Le mag - Terre promise / Sport dimanche / 10 min. / le 7 avril 2024

Certains athlètes venus à Iten ont décidé d'y rester, c'est le cas du Genevois Julien Wanders (28 ans), surnommé le "Kényan blanc". Il s'y est établi avec son épouse.

Interview intégrale de Julien Wanders qui revient notamment sur sa vie au Kenya / RTS Sport / 20 min. / le 3 mai 2024

Iten a aussi sa face sombre, liée à des affaires de dopage. Les tentations sont fortes pour les Kényans qui veulent une vie un peu meilleure. Pas un mois ne se passe sans qu'un nouvel athlète kényan ne soit rattrapé par la patrouille et déclaré positif. Vainqueur de Sierre-Zinal en 2022, Mark Kangogo en fait partie. Il a été disqualifié et suspendu pour une période de 3 ans. Notre équipe est allée à sa rencontre.

Le MAG : La course au pardon / Sport dimanche / 6 min. / le 26 mai 2024

