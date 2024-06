Zoe Claessens et trois autres athlètes sélectionnés

Swiss Olympic a sélectionné quatre athlètes pour le BMX aux JO de Paris. Nadine Aeberhard, Zoé Claessens, Cedric Butti et Simon Marquart seront de la partie.

Zoé Claessens participera à ses deuxièmes JO. A Tokyo, son parcours s’était arrêté en demi-finale. Depuis, la Vaudoise a confirmé faire partie des meilleures de la discipline. La jeune athlète de 23 ans a remporté sa troisième médaille d’or aux Championnats d'Europe à Vérone et sa deuxième médaille d’argent aux Championnats du monde aux Etats-Unis.



Comme Claessens, Simon Marquart vivra ses deuxièmes Jeux. Il était sorti en quarts de finale au Japon. Le Zurichois de 27 ans est devenu le premier Suisse à remporter un titre de champion du monde en 2022 à Nantes. Cette saison, Marquart a terminé 5e du général de la Coupe du monde.

Une première pour Aeberhard



Remplaçant en 2021, Cedric Butti a progressé. Le Thurgovien de 24 ans a décroché l’argent européen à Dessel voici deux ans. Et fort de ses trois podiums en six courses cette saison, Butti a terminé 2e du général de la Coupe du monde.



Quant à Nadine Aeberhard, elle vivra sa première expérience olympique. La Bernoise de 22 ans a atteint sa première finale de coupe du monde en finissant 4e à Tulsa. Elle a en outre remporté le bronze aux Championnats d’Europe et terminé 3e de l'épreuve-test des JO.

