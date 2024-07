Verstappen pénalisé de dix places au départ

Max Verstappen sera pénalisé de dix places au départ du GP de Belgique dimanche. Le moteur de la Red Bull-Honda du Néerlandais a dû être changé, selon un document officiel.

L'écurie a installé sur la voiture du triple champion du monde en titre un cinquième moteur à combustion interne, ce qui est supérieur aux quatre autorisés par saison. Ce changement vaudra donc une pénalité sur la grille de départ de la course dominicale, selon les règles en vigueur.

Verstappen a remporté les trois dernières éditions sur le circuit de Spa-Francorchamps. Tant en 2022 qu'en 2023, il avait gagné malgré une pénalité au départ.

Cette sanction est tout sauf une surprise pour le leader du championnat qui avait assuré à la presse qu'il allait très probablement être pénalisé en raison de ce changement de moteur. "Certains circuits sont naturellement plus propices que d'autres pour recevoir cette pénalité. Sur un circuit urbain, où les dépassements sont plus difficiles, on ne veut pas de pénalité pour le moteur", a-t-il expliqué.

