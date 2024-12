Un but et la première étoile pour Fiala

Nico Hischier (1 but) et Timo Meier (2 assists) n'ont quant à eux pas pu mener les Devils à la victoire face à Washington, qui a pour sa part décroché son quatrième succès d'affilée (6-5). Mené 4-2 après avoir encaissé trois buts consécutifs en infériorité numérique, New Jersey a recollé à 4-4 à la 45e avant de craquer en encaissant deux buts en 10 secondes à six minutes de la fin.