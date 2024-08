Trois sur trois pour les deux paires helvétiques

Trois sur trois pour les deux paires suisses aux JO de Paris. Pour leur ultime match de poule, Esmée Böbner et Zoé Vergé-Depré ont dû s'employer pour venir à bout des Paraguayennes Giuliana Poletti et Michelle Valiente (23-21 18-21 15-12), tandis que Nina Hüberli et Tanja Brunner ont surclassé les Françaises Lézana Placette/Alexia Richard 21-11 21-8.

Face à un duo paraguayen qui devait s'imposer pour espérer poursuivre son aventure olympique, Esmée Böbner et Zoé Vergé-Depré ont d'abord fait la différence en toute fin de premier set (23-21), puis se sont montrées trop brouillonnes dans la manche suivante (18-21) avant de corriger le tir (15-12). Ce sans-faute permet aux Suissesses de terminer en tête de leur groupe et d'éviter d'en découdre avec une autre paire première de groupe, en huitièmes de finale. Hüberli/Brunner impressionnantes De leur côté, Nina Hüberli et Tanja Brunner ont souligné leurs ambitions en surclassant les Françaises Lézana Placette/Alexia Richard lors de leur dernier match de poule. Elles auront ainsi survolé leur groupe. La paire alémanique, qui n'a pas cédé de set en trois matches, s'est imposée 21-11 21-8 et pourra aborder les 8es de finale en favorites, face à une paire classée deuxième de son groupe. Elles ont dominé les Françaises dans tous les secteurs, notamment au service avec 10 aces. Le deuxième set a même été expédié en 8 minutes! ats/fg